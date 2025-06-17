Президент США считает достижимым торговое соглашение с Канадой
Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - США могут утвердить торговое соглашение с Канадой, заявил американский президент Дональд Трамп.
"Посмотрим, может, мы сможем разобраться в этом вопросе", - сказал он журналистам в Канаде.
При этом Трамп во время встречи с премьером Канады Марком Карни отметил, что новое соглашение должно предусматривать сохранение ряда пошлин.
"У меня есть концепция, основанная на пошлинах. У Марка - иная концепция", - пояснил американский лидер.
"Я - любитель пошлин", - подытожил Трамп.
При этом, по сообщению западных СМИ, Карни заявил, что считает возможным согласовать за месяц торговое соглашение с США.