Президент США считает достижимым торговое соглашение с Канадой

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - США могут утвердить торговое соглашение с Канадой, заявил американский президент Дональд Трамп.

"Посмотрим, может, мы сможем разобраться в этом вопросе", - сказал он журналистам в Канаде.

При этом Трамп во время встречи с премьером Канады Марком Карни отметил, что новое соглашение должно пред‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​усматривать сохранение ряда пошлин.

"У меня есть концепция, основанная на пошлинах. У Марка - иная концепция", - пояснил американский лидер.

"Я - любитель пошлин", - подытожил Трамп.

При этом, по сообщению западных СМИ, Карни заявил, что считает возможным согласовать за месяц торговое соглашение с США.