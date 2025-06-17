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Лидеры стран G7 назвали Иран источником нестабильности и призвали к разрешению кризиса на Ближнем Востоке

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Лидеры стран "семерки" в итоговом заявлении саммита в Канаде заявили о поддержке Израиля, назвав Иран источником нестабильности и террора на Ближнем Востоке, передают мировые СМИ.

"Иран является основным источником региональной нестабильности и террора", - цитирует заявление лидеров The Guardian.

Также они повторили тезис о том, что Иран никогда не должен обладать ядерным оружием.

Главы государств подтвердили приверженность миру и стабильности на Ближнем Востоке, при этом заявив в ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​своей поддержке Израиля и подчеркнув, что он "имеет право на самооборону".

"Мы призываем, чтобы за разрешением иранского кризиса последовала дальнейшая деэскалация боевых действий на Ближнем Востоке, в том числе - прекращение огня в секторе Газа", - отмечается в тексте.

По сообщению The New York Times, итоговое заявление подписано всеми семью лидерами, включая президента США Дональда Трампа, покинувшего саммит в Канаде досрочно на фоне ситуации на Ближнем Востоке, хотя ранее СМИ сообщали, что Трамп может отказаться подписывать итоговый документ.

G7 Иран Израиль
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