Эрдоган предложил Трампу встретиться с президентом Ирана в Стамбуле

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил президентам США и Ирана Дональду Трампу и Масуду Пезешкиану возобновить ядерные переговоры - в Стамбуле. Об этом сообщает во вторник турецкая газета Hurriyet со ссылкой на источники.

"Президент Эрдоган сначала предложил Трампу: "Давайте проведем вашу встречу с Пезешкианом в Стамбуле", чтобы найти решение. Трамп ответил, что его самолет готов, и он может прилететь", - пишет газета.

Hurriyet подчеркивает, что Турция выступает за возобновление диалога между США и Ираном и озвученное им предложение "главное - на повестке переговоров президента Эрдогана с Трампом и Пезешкианом".

По данным Hurriyet, ранее в ходе телефонных переговоров с президентом Ирана Эрдоган заявлял о готовности Турции выступить посредником в урегулировании ирано-израильского конфликта.

С 12 апреля состоялись пять раундов непрямых‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​​​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌ переговоров между Ираном и США, посредником в которых выступал Оман. Иран настаивает на неотъемлемом праве обогащать уран в мирных целях, отмечая, что готов пойти лишь на ограничение ядерной программы в обмен на полное снятие американских санкций. Вашингтон, напротив, добивается ее полного свертывания.

В ночь на 13 июня Израиль нанес массированные удары по Ирану. Заявленная цель операции - свести на нет работу Тегерана над ядерной программой.

Очередной раунд переговоров между Ираном и США, запланированный на 15 июня в Омане, был отменен.

Однако ранее портал Axios сообщал со ссылкой на источник, что Белый дом обсуждает с Ираном возможность проведения на этой неделе встречи спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи с целью обсуждения дипломатических путей заключения ядерной сделки и прекращения конфликта между Израилем и Ираном.