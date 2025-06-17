Трамп покинул саммит G7, не став общаться с Зеленским и Рютте

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп уехал с саммита G7 в Канаде досрочно и не принял участие в запланированных переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским и генсеком НАТО Марком Рютте, сообщает The Wall Street Journal во вторник.

"Преждевременный отъезд Трампа с саммита G7 означает, что он не смог принять участие в запланированной дискуссии по Украине вместе с Зеленским и Рютте", - сказали изданию собеседники, знакомые с расписанием мероприятия.

В понедельник на саммите G7 лидеры стран обсуждали в том числе "потолок" цен на российскую нефть.

Ожидается, что Трамп и Зеленский примут участие в предстоящем саммите НАТО в Гааге, который стартует 24 июня.