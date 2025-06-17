Поиск

ЕС планирует заменить газ из РФ допснижением спроса, альтернативным СПГ и добычей в Румынии

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Еврокомиссия, предлагающая полностью отказаться от импорта российского газа до конца 2027 года, хочет заменить эти объемы сжиженным природным газом (СПГ) из других регионов - для этого может потребоваться строительство трубопроводов в ЕС, добычей планируемого к запуску месторождения в Румынии, а также дополнительно сократить собственное потребление газа, говорится в предложении ведомства.

Так, в 2024 году в ЕС поступило 52 млрд куб. м газа (32 млрд кубометров по трубопроводу и 20 млрд кубометров в виде СПГ). После прекращения с начала 2025 года транзита через Украину российский газ всё еще составляет 13% импорта энергоресурса в ЕС: в годовом исчислении 20 млрд куб. м в виде СПГ и 16,5 млрд куб. м по трубопроводам.

В качестве альтернативы российскому газу ЕК указывает, что к 2025 году мировые поставки СПГ будут быстро расти, в то время как спрос на газ в ЕС, как ожидается, снизится. "При полной реализации рамок перехода к чистой энергии и Плана действий по доступной энергии , ЕС, как ожидается, заменит до 100 млрд куб. м природного газа к 2030 году, что означает снижение спроса на 40-50 млрд куб. м уже к 2027 году. В то же время ожидается, что мировые мощности СПГ увеличатся примерно на 200 млрд куб. м к 2028 году, что в пять раз больше текущего импорта ЕС российского газа", - обосновала ЕК.

Согласно приводимому анализу по состоянию на 2025 год, мировые поставки СПГ должны значительно вырасти с 33 млрд куб. м дополнительных мощностей в 2025 году, более чем 50 млрд куб. м в 2026 году, почти 70 млрд куб. м в 2027 году и 50 млрд куб. м в 2028 году - всего на 200 млрд куб. м к 2028 году. "В целом, в период с 2025 по 2030 год ожидается, что около 270 млрд куб. м новых экспортных мощностей СПГ выйдут в эксплуатацию из уже одобренных проектов. (..) Хотя некоторые из этих проектов вряд ли будут поставлять газ напрямую в Европу, они высвободят поставки из других частей света, которые затем смогут обслуживать рынки ЕС", - говорится в документе.

Также ожидается, что с 2027 года морское газовое месторождение Neptun Deep в Румынии будет производить 8 млрд куб. м природного газа в год в течение первых 10 лет его эксплуатации. "Кроме того, с 2026 года пропускная способность Трансадриатического трубопровода (ТАР, доставляет азербайджанский газ в Европу через Турцию и Грецию - ИФ) будет увеличена на 1,2 млрд куб. м, что позволит увеличить импорт газа из Азербайджана", - отметила ЕК.

ЕК считает, что трубопроводная газовая инфраструктура в ЕС для доставки СПГ к странам-потребителям достаточно развита, но оценивает дополнительные инфраструктурные проекты, чтобы устранить оставшиеся узкие места, повысить возможности диверсификации и еще больше укрепить безопасность поставок в Центральной и Юго-Восточной Европе.

ЕС Евросоюз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

МАГАТЭ сообщает о вероятных повреждениях подземной части ядерного объекта в Натанзе

МАГАТЭ сообщает о вероятных повреждениях подземной части ядерного объекта в Натанзе

ЕК предусмотрит механизмы для того, чтобы все страны отказались от энергоносителей РФ

ЕК предложила прекратить импорт газа из РФ к 17 июня 2026 года

Трамп покинул саммит G7, не став общаться с Зеленским и Рютте

Лондон добавил в санкционные списки по РФ еще шесть структур и четырех человек

Лондон добавил в санкционные списки по РФ еще шесть структур и четырех человек

КНДР направит тысячи саперов и военных строителей для восстановления Курской области

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

В Кремле не видят желания Израиля выйти на мирный трек

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

В Иране заявили об ударе по центру военной разведки Израиля и объекту "Моссада"

В Иране заявили об ударе по центру военной разведки Израиля и объекту "Моссада"

Трамп заявил, что Иран должен полностью отказаться от разработки ядерного оружия

Трамп заявил, что Иран должен полностью отказаться от разработки ядерного оружия
Израильская атака на ядерные объекты Ирана

В Пентагоне заявили, что США не планируют нанесение ударов по Ирану

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6574 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана195 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе425 материалов
Крушение самолета Air India в АхмадабадеКрушение самолета Air India в Ахмадабаде7 материалов
Бюджет РФБюджет РФ47 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2291 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области37 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России80 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });