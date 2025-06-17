ЕС планирует заменить газ из РФ допснижением спроса, альтернативным СПГ и добычей в Румынии

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Еврокомиссия, предлагающая полностью отказаться от импорта российского газа до конца 2027 года, хочет заменить эти объемы сжиженным природным газом (СПГ) из других регионов - для этого может потребоваться строительство трубопроводов в ЕС, добычей планируемого к запуску месторождения в Румынии, а также дополнительно сократить собственное потребление газа, говорится в предложении ведомства.

Так, в 2024 году в ЕС поступило 52 млрд куб. м газа (32 млрд кубометров по трубопроводу и 20 млрд кубометров в виде СПГ). После прекращения с начала 2025 года транзита через Украину российский газ всё еще составляет 13% импорта энергоресурса в ЕС: в годовом исчислении 20 млрд куб. м в виде СПГ и 16,5 млрд куб. м по трубопроводам.

В качестве альтернативы российскому газу ЕК указывает, что к 2025 году мировые поставки СПГ будут быстро расти, в то время как спрос на газ в ЕС, как ожидается, снизится. "При полной реализации рамок перехода к чистой энергии и Плана действий по доступной энергии , ЕС, как ожидается, заменит до 100 млрд куб. м природного газа к 2030 году, что означает снижение спроса на 40-50 млрд куб. м уже к 2027 году. В то же время ожидается, что мировые мощности СПГ увеличатся примерно на 200 млрд куб. м к 2028 году, что в пять раз больше текущего импорта ЕС российского газа", - обосновала ЕК.

Согласно приводимому анализу по состоянию на 2025 год, мировые поставки СПГ должны значительно вырасти с 33 млрд куб. м дополнительных мощностей в 2025 году, более чем 50 млрд куб. м в 2026 году, почти 70 млрд куб. м в 2027 году и 50 млрд куб. м в 2028 году - всего на 200 млрд куб. м к 2028 году. "В целом, в период с 2025 по 2030 год ожидается, что около 270 млрд куб. м новых экспортных мощностей СПГ выйдут в эксплуатацию из уже одобренных проектов. (..) Хотя некоторые из этих проектов вряд ли будут поставлять газ напрямую в Европу, они высвободят поставки из других частей света, которые затем смогут обслуживать рынки ЕС", - говорится в документе.

Также ожидается, что с 2027 года морское газовое месторождение Neptun Deep в Румынии будет производить 8 млрд куб. м природного газа в год в течение первых 10 лет его эксплуатации. "Кроме того, с 2026 года пропускная способность Трансадриатического трубопровода (ТАР, доставляет азербайджанский газ в Европу через Турцию и Грецию - ИФ) будет увеличена на 1,2 млрд куб. м, что позволит увеличить импорт газа из Азербайджана", - отметила ЕК.

ЕК считает, что трубопроводная газовая инфраструктура в ЕС для доставки СПГ к странам-потребителям достаточно развита, но оценивает дополнительные инфраструктурные проекты, чтобы устранить оставшиеся узкие места, повысить возможности диверсификации и еще больше укрепить безопасность поставок в Центральной и Юго-Восточной Европе.