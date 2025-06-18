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США перебросили ночью военно-транспортные самолеты на базы в Европе

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Американское командование в ночь на среду передислоцировало самолеты-топливозаправщики и военно-транспортные самолеты Boeing C-17 Globemaster III на европейские базы, передает Associated Press (AP) со ссылкой на портал Aurora Intel, собирающей информацию по Ближнему Востоку.

Самолеты перевели на базы в районе Престуика в Шотландии и на базу в районе Авиано на северо-востоке Италии.

AP не уточняет, сколько всего самолетов приземлилось на европейских авиабазах.

Во вторник США также перебросили десяток истребителей F-16 из Италии на авиабазу "Принц Султан" в Саудовскую Аравию недалеко от Эр-Рияда.

AP напоминает, что США направляет дополнительные ресурсы ВВС и ВМС на Ближний Восток в связи с эскалацией конфликта Израиля и Ирана.

США Иран F-16 Boeing
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