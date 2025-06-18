Путин и глава ОАЭ высказались за прекращение боевых действий на Ближнем Востоке

РФ готова быть посредником в конфликте между Ираном и Израилем, подтвердил российский президент

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - По инициативе эмиратской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, сообщила пресс-служба Кремля.

"Проведен обмен мнениями в контексте резко обострившейся ситуации на Ближнем Востоке. С обеих сторон выражена глубокая озабоченность продолжающейся эскалацией ирано-израильского конфликта, чреватой самыми негативными последствиями для всего региона. Подчеркнута императивность скорейшего прекращения боевых действий и активизации политико-дипломатических усилий в интересах урегулирования спорных вопросов, касающихся иранской ядерной программы", - говорится в сообщении.

"Владимир Путин подтвердил готовность России оказывать посредническое содействие в продвижении диалога между сторонами конфликта, информировав о проведенных в этой связи контактах с рядом иностранных лидеров", - отмечается в сообщении.

Главы государств выразили удовлетворение достигнутым высоким уровнем российско-эмиратского сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях, а также условились о продолжении личных контактов, сообщает пресс-служба.