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Путин выразил надежду на две встречи с президентом ОАЭ - в августе и октябре

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин сообщил, что рассчитывает увидеть президента Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммада бен Заида Аль Нахайяна в августе и в октябре на саммите РФ - Лига арабских государств.

"У нас постоянный контакт с президентом, мы очень рассчитываем увидеть его в ближайшее время, передали две даты на выбор президента - в августе этого года и надеюсь, что президент найдет время поучаствовать в саммите Россия - Лига арабских государств 15 октября в Москве", - сказал Путин в пятницу на встрече с наследным принцем Абу-Даби, председателем исполнительного совета Эмиратов Халедом бен Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

В свою очередь, наследный принц в начале встречи передал Путину теплые приветствия от президента ОАЭ.

Владимир Путин ОАЭ
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