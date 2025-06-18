США готовят к переброске на Ближний Восток еще несколько эскадрилий истребителей

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты перебросили на Ближний Восток несколько эскадрилий истребителей, еще ряд приведены в состояние готовности к отправке, сообщило издание Military.

Ранее издание Military Watch Magazine сообщало, что ВВС США направили для размещения в регионе Ближнего Востока крупную группировку истребителей пятого поколения F-35.

По его данным, из США на авиабазы в Европу прибыли десятки американских самолетов-заправщиков KC-135 и KC-46, которые обеспечивали трансатлантический перелет этих истребителей.

В Европу также прибыло около десяти тяжелых военно-транспортных самолетов ВВС США C-17 Globemaster III.

Кроме того, на Ближний Восток направлены истребители пятого поколения F-22 и истребители F-16.

Переброска истребителей последовала после заявления в понедельник главы Пентагона Пита Хегсета о том, что США перебрасывают на Ближний Восток дополнительные силы для оборонительных операций. "В течение уикенда я распорядился развернуть дополнительные силы в зоне ответственности Центрального командования", - написал Хегсет в соцсети X.

ВМС США также развернули в восточной части Средиземного моря оперативную группу из трех эсминцев противоракетной обороны на фоне конфликта между Израилем и Ираном. В Красном море находятся еще два ракетных эсминца. В Аравийском море к юго-востоку от побережья Ирана курсирует авианосная ударная группа ВМС США в составе атомного авианосца USS Carl Vinson, ракетного крейсера и двух эсминцев.

Кроме того, США направили на Ближний Восток второй авианосец. Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Nimitz идет в регион из Южно-Китайского моря.



