NYT узнала о попытках Вэнса сократить участие США в конфликте Израиля и Ирана

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Вице-президент США Джей Ди Вэнс не был против ограниченных ударов Израиля по Ирану, однако считал нужным, чтобы Вашингтон оказался как можно меньше вовлечен в ближневосточный конфликт, сообщает The New York Times (NYT) cо ссылкой на источники.

"Вэнс пришел к выводу, что конфликт Израиля и Ирана неизбежен. По словам двух человек, знакомых с его ходом мыслей, вице-президент был открыт для возможности поддержать ограниченный израильский удар, но его беспокойство, что все может перерасти в затяжную войну, росло по мере приближения даты удара", - информирует издание.

"Он сконцентрировал силы на том, чтобы удержать Америку от конфликта, ограничившись возможной передачей разведданных. Он близко работал с ближним кругом Трампа, включая госсекретаря Марко Рубио, шефа Пентагона Пита Хегсета и главу аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс для составления плана действий на особый случай для защиты американского персонала в регионе", - отмечает NYT.

В конце мая - начале июня Вэнс также говорил своим помощникам, что его беспокоит возможность военной кампании для смены правительства в Иране, поскольку такой вариант мог бы привести к выходу событий из-под контроля.

Между тем, по утверждениям NYT, Израиль начал планировать удар по Ирану еще в минувшем декабре. В свою очередь президент США Дональд Трамп поначалу решил ограничиться непубличной поддержкой Израиля в сфере предоставления разведданных.

В конце мая в Вашингтон поступала развединформация, что Израиль намерен атаковать Иран, невзирая на то, чего Трамп хочет добиться от Тегерана дипломатическими средствами.

Также в конце этого месяца спецпосланник президента США Стив Уиткофф уверял коллег, что Вашингтон и Тегеран на пороге соглашения. Но 4 июня верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отверг предложения США. По словам советников президента, Трамп начал ощущать, что иранцы не настроены всерьез на заключение сделки.

Кроме того, по данным NYT, отношение Трампа к операции в отношении Ирана начало меняться под влиянием первоначальных успехов военной кампании Израиля.