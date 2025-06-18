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Макрон обеспокоен гражданскими жертвами ударов Израиля по Ирану

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - На заседании Совета обороны и национальной безопасности Франции в среду президент Эммануэль Макрон призвал Израиль "срочно прекратить" удары по Ирану, которые не связаны с его ядерной или ракетной программами, сообщил телеканал BFMTV.

"Президент республики подчеркнул, что надежное урегулирование ядерной и баллистической программ может быть достигнуто только в результате переговоров. Помимо этого, он напомнил о желании Франции начать бескомпромиссный диалог с Ираном относительно его деятельности по региональной дестабилизации", - цитирует канал коммюнике Елисейского дворца.

Глава французского государства также "подчеркнул свою обеспокоенность происходящей эскалацией при израильских ударах, которые все чаще и чаще поражают цели, не связанные с иранскими ядерной или баллистической программами, и приводят к растущему числу гражданских жертв в Иране и Израиле".

Макрон, кроме того, поручил главе французской дипломатии Жан-Ноэлю Барро "в ближайшие дни выступить с инициативой в сотрудничестве с близкими европейскими партнерами с целью предложить требовательное урегулирование путем переговоров, способное положить конец конфликту" между Израилем и Ираном.

Характер "инициативы", которую должен предпринять Жан-Ноэль Барро, присутствовавший на заседании Совета обороны и национальной безопасности с премьер-министром Франсуа Байру и министром вооруженных сил Себастьяном Лекорню, Елисейский дворец не уточнил.

Франция Эммануэль Макрон Израиль Иран удары
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