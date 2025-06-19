Израильские военные заявили об ударах по десяткам объектов в районе Тегерана

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Самолеты ВВС Израиля нанесли удары по 20 объектам в районе иранской столицы, сообщает в ночь на четверг The Times of Israel со ссылкой на израильское военное командование.

Согласно публикации, удары пришлись по военным объектам, а также по объектам, имеющим отношение к иранской ядерной программе.

В операции участвовали около 60 израильских боевых самолетов. Удары, по информации военных, "наносились по оружейным заводам, заводам по производству центрифуг (по обогащению урана - ИФ)". Также целями стали объекты, на которых, по данным Израиля, проводились исследования, необходимые для создания ядерного оружия.

Иранская сторона неоднократно заявляла, что не стремится разработать ядерное оружие.