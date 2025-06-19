Израильские военные призвали эвакуироваться жителей двух иранских городов

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала эвакуироваться жителей иранских городов Арак и Хондаб в связи планируемыми по ним ударами, сообщили израильские СМИ со ссылкой на публикацию в аккаунте ЦАХАЛ на фарси.

"ЦАХАЛ сообщила, что работает в этом районе против иранской военной инфраструктуры", - информируют издания.

Между тем, ранее израильские военные заявили, что наносят серию ударов по объектам в Тегеране и еще нескольких районах Ирана.

В свою очередь иранские СМИ сообщили о работе ПВО в столице исламской республики.

В городе Арак расположен тяжеловодный ядерный реактор IR-40, строительство которого началось в начале 2000-х годов. Реактор способен производить плутоний, пригодный для создания ядерного оружия. На заводе, обеспечивающем реактор тяжелой водой, также производят различную продукцию с использованием дейтерия и стабильный изотоп кислород-18 с чистотой 97% (используются в медицинских и научных целях).