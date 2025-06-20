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Премьер Армении впервые с рабочим визитом посетит Турцию

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетит Турцию 20 июня, это будет первый рабочий визит главы Армении в эту страну.

"Да, такой визит планируется, но не будем нарушать договоренность, заявление о визите и о повестке будет распространено одновременно армянской и турецкой стороной", - сказал Пашинян журналистам 18 июня.

Ранее спикер парламента Армении Ален Симонян сообщил журналистам, что Пашинян посетит Турцию 20 июня по приглашению президента этой страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Будут обсуждаться все региональные вопросы. Это исторический визит, поскольку это первый визит главы Армении на подобном уровне", - сказал Симонян.

По приглашению Эрдогана 19 июня в Турцию отправился также президент Азербайджана Ильхам Алиев, однако пресс-секретарь Пашиняна Назели Багдасарян заявила журналистам, что встреча премьера Армении и президента Азербайджана в Турции не запланирована.

Ранее Пашинян посещал Турцию в июне 2023 года для участия в церемонии инаугурации Эрдогана.

В начале июня 2025 года Пашинян и Эрдоган по телефону обсудили отношения между двумя странами и региональную проблематику, договорились продолжить диалог.

В марте Пашинян в интервью представителям турецких СМИ, прибывшим в Ереван, заявил, что международное признание геноцида армян в Османской Турции в 1915 году не входит во внешнеполитические приоритеты Армении.

"Наша официальная позиция в том, что международное признание геноцида армян сегодня не входит во внешнеполитические приоритеты Армении. Когда произошла эта большая трагедия, не было республики, а сегодня Республика Армения есть. И она имеет возможность обеспечить безопасность и благосостояние своего народа, но для этого необходимы определенные условия. Мы должны думать о региональном мире и это урок, который мы должны извлечь из истории", - заявил Пашинян.

Турция не признает геноцид армян.

Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. С 2022 года Ереван и Анкара на уровне спецпредставителей ведут переговоры по открытию границы для граждан третьих стран и нормализации отношений.

Первая встреча спецпредставителей Армении и Турции по нормализации отношений состоялась в Москве 14 января 2022 года. 1 июля 2022 года спецпредставители Рубен Рубинян и Сердар Кылыч на встрече в Вене договорились в кратчайшие сроки обеспечить возможность пересечения сухопутной армяно-турецкой границы для граждан третьих государств и начать прямые авиагрузоперевозки между Арменией и Турцией.

Азербайджан Турция Ален Симонян Ильхам Алиев Республика Армения Никол Пашинян
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