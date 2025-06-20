Акции Европы снизились в четверг на геополитике, решениях центробанков

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Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы завершили в минусе торги в четверг, инвесторы оценивали решения центральных банков и продолжали следить за событиями на Ближнем Востоке.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 опустился на 0,83% - до 535,86 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 потерял 0,58%, германский DAX - 1,12%, французский CAC 40 - 1,34%, итальянский FTSE MIB - 1,21%, испанский IBEX 35 - 1,28%.

Негативное влияние на мировые рынки продолжает оказывать ирано-израильский конфликт и опасения, что США могут быть втянуты в него напрямую.

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что пока не принял окончательное решение о том, как он будет решать иранскую проблему. Он повторил, что не исключает возобновления переговоров с Тегераном по ядерной проблематике. При этом Трамп отметил, что итогом обязательно должны стать гарантии, исключающие создание Тегераном ядерного оружия.

Федеральная резервная система (ФРС) США накануне сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 4,25-4,5% годовых. Решение совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов.

Швейцарский национальный банк (SNB) по итогам завершившегося в четверг заседания снизил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до нулевого уровня. Регулятор отметил ухудшение перспектив мировой экономики на фоне повышенной напряженности в международных торговых отношениях и не исключил дальнейшего уменьшения ставки.

Центробанк Норвегии (Norges Bank) понизил ставку до 4,25% с 4,5% годовых. Это первое ее уменьшение за последние пять лет. Такое решение стало неожиданностью для аналитиков, которые не прогнозировали изменения, и вызвало падение курса нацвалюты и доходности гособлигаций. Norges Bank удерживал ставку на максимуме за 15 лет с декабря 2023 года.

Тем временем Банк Англии ожидаемо сохранил ставку на уровне 4,25%. За такое решение проголосовали шестеро из девяти членов руководства ЦБ, тогда как трое выступили за снижение ставки на 25 базисных пунктов. Регулятор отметил, что инфляция в стране будет колебаться около текущего уровня в районе 3,4% до конца года, а затем вернется к целевым 2% в следующем году.

Самое резкое снижение в сводном европейском индексе показали акции рекрутинговых компаний Randstad (-4,9%) и Adecco Group (-4,8%).

Акции производителей товаров класса "люкс" Kering и Burberry снизились в цене на 3,2% и 4,7% соответственно.

Тем временем рыночная стоимость нефтегазовых компаний выросла вслед за подъемом цен на нефть, в том числе цена бумаг TotalEnergies увеличилась на 2,1%, BP plc - на 1,7%, Shell - на 1,3%.

Наибольший рост среди компонентов Stoxx Europe 600 продемонстрировали акции Stora Enso (+14,8%). Накануне финский производитель бумаги и упаковки сообщил, что рассматривает возможность выделения своих шведских лесных активов в отдельную компанию, поскольку стремится усилить акцент на производстве упаковки из возобновляемых материалов.