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Пашинян пригласил Эрдогана посетить Армению весной 2026 года

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU -Премьер-министр Армении Никол Пашинян пригласил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана посетить Ереван в 2026 году.

"Я намерен пригласить президента Турции посетить Армению для участия в саммите Европейского политического сообщества весной следующего года", - сказал Пашинян на встрече с представителями армянской общины Стамбула.

По его словам, саммит состоится в Ереване также при содействии Турции, поскольку эта страна является членом данного формата.

"Сроки пока уточняются. Надеюсь, что в следующем году встреча (с президентом Турции - ИФ) уже состоится в Ереване", - отметил Пашинян.

В мае Пашинян заявил, что весной 2026 года в Армении пройдет 8-ой саммит Европейского политического сообщества.

Председатель Евросовета Антониу Кошта написал на своей странице в соцсети, что в 2026 году саммит пройдет в Армении и Ирландии, в 2027 году - Швейцарии и Греции, в 2028 году - в Азербайджане (в первой половине) и Латвии (во второй половине).

Армения Никол Пашинян Турция Реджеп Тайип Эрдоган Европейское политическое сообщество
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