Министры Армении и Турции обсудили перспективы развития транспортных маршрутов в регионе

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Перспективы развития региональных транспортных маршрутов и проекты сотрудничества обсудили на встрече в Стамбуле министр территориального управления и инфраструктур Армении Давид Худатян и министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу.

"Собеседники обсудили перспективы развития региональных транспортных маршрутов и проекты потенциального сотрудничества между Арменией и Турцией. Они уделили внимание вопросам повышения транспортной доступности и развитию транспортных коридоров, способствующих укреплению инфраструктурных связей в регионе", - сообщили в пресс-службе Минтеруправления Армении.

Ранее Худатян встретился с министром энергетики и природных ресурсов Турции Алпарсланом Байрактаром, стороны обсудили возможные направления энергетического сотрудничества.

Армянский министр участвовал в Турции в глобальном форуме по транспортной взаимосвязанности.

20 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил Турцию с первым в истории рабочим визитом.

Между странами отсутствуют дипломатические отношения, граница закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. С 2022 года Ереван и Анкара на уровне спецпредставителей ведут переговоры по открытию границы для граждан третьих стран и нормализации отношений.

На встрече в Стамбуле Пашинян и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили процесс нормализации армяно-турецких отношений, подчеркнули важность продолжения конструктивного диалога и достижения конкретных результатов, коснулись темы регионального развития и возможных направлений двустороннего сотрудничества в этом контексте.