Лукашенко и Кит Келлог обсудили санкции в отношении Белоруссии, Ближний Восток и Украину

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Переговоры президента Белоруссии Александра Лукашенко и посланника президента США по Украине Кита Келлога длились более шести часов, стороны обсудили санкции в отношении Белоруссии, Ближний Восток и украинский вопрос, заявила изданию The New York Times пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт.

"Переговоры (...) длились шесть с половиной часов и затронули вопросы американских и европейских санкций в отношении Беларуси, конфликты в Украине и на Ближнем Востоке, а также отношения Беларуси с Россией и Китаем", - сообщает издание со ссылкой на Наталью Эйсмонт.