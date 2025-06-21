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Лукашенко и Кит Келлог обсудили санкции в отношении Белоруссии, Ближний Восток и Украину

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Переговоры президента Белоруссии Александра Лукашенко и посланника президента США по Украине Кита Келлога длились более шести часов, стороны обсудили санкции в отношении Белоруссии, Ближний Восток и украинский вопрос, заявила изданию The New York Times пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт.

"Переговоры (...) длились шесть с половиной часов и затронули вопросы американских и европейских санкций в отношении Беларуси, конфликты в Украине и на Ближнем Востоке, а также отношения Беларуси с Россией и Китаем", - сообщает издание со ссылкой на Наталью Эйсмонт.

Ближний Восток США Лукашенко Кит Келлог
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