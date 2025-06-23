Вероятный кандидат на пост CEO Renault Максим Пика покинул Stellantis

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Директор по закупкам Stellantis Максим Пика покинул этот пост, сообщается в пресс-релизе компании.

Он рассматривается как один из наиболее вероятных кандидатов на должность главы другого автопроизводителя - Renault, пишут западные СМИ.

На прошлой неделе главный исполнительный директор Renault Лука де Мео объявил о своем решении уйти в отставку 15 июля и заняться новыми задачами за пределами автомобильного сектора.

Ожидается, что де Мео станет новым гендиректором французской холдинговой компании Kering, которая владеет такими модными брендами, как Gucci и Yves Saint Laurent.

Новым главным исполнительным директором Stellantis 23 июня стал Антонио Филоза, которому в четверг исполнится 52 года. Он также останется на посту главы североамериканского подразделения, отмечается в сообщении автопроизводителя.

Филоза после вступления в должность СЕО практически полностью сохранил прежний состав руководства. Так, на своих местах остались главный финансовый директор Даг Остерманн, главный инженер Нед Курик и руководитель европейского подразделения Жан-Филипп Импарато. Руководители всех 14 брендов Stellantis (включая Chrysler, Peugeot, Jeep, Fiat и Maserati) также не изменились.

Функции ушедшего Пика будут выполнять Скотт Тиле (в качестве руководителя цепочками поставок) и Моника Дженовезе (директор по закупкам).

Котировки акций Stellantis в ходе торгов в Милане в понедельник снижаются на 2,2%. Рыночная стоимость компании с начала текущего года упала на 36% (до 30,7 млрд евро), тогда как фондовый индекс FTSE MIB прибавил свыше 13%.