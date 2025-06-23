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Сторонники блока социалистов и коммунистов в Молдавии провели первую совместную акцию протеста

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Несколько сотен сторонников блока коммунистов и социалистов, ряда внепарламентских формирований протестовали в понедельник у парламента Молдавии, требуя сохранить суверенитет и нейтралитет республики.

Впервые в митинге приняли участие представители почти всех политических формирований, которые откликнулись на призыв о создании на парламентских выборах единого блока.

Лидер Партии социалистов Игорь Додон заявил в ходе акции, что Молдавией управляет не народ страны, а президент Майя Санду и премьер Дорин Речан, которые являются гражданами другого государства.

"Они хотят передать полномочия Молдовы чиновникам из Брюсселя и друзьям из структур Сороса. Мы должны положить конец таким практикам. Если мы не изменим ситуацию этой осенью, через четыре года у нас может уже не быть суверенного государства", - сказал политик, призвав оппозицию объединиться вокруг цели по отстранению партии PAS от управления страной.

Депутат парламента от Партии коммунистов Диана Караман назвала предательством деятельность правящей PAS за последние четыре года. "И творилось это все под бурные аплодисменты европейских кураторов властей страны", - отметила парламентарий.

Лидер партии "Будущее Молдовы", экс-премьер Василий Тарлев выразил мнение, что "Молдавия не имеет экономического суверенитета, а находится под внешним финансовым и политическим контролем".

"Мы не хотим, что бы те, кто получает зарплаты из наших налогов, по наущению власти, противостоял нам же - обществу. Мы должны выйти на выборы 28 сентября и проголосовать за независимость, суверенитет, благосостояние граждан нейтральной Молдавии", - призвал политик.

Председатель партии "Сердце Молдовы", бывший башкан Гагаузии Ирина Влах отметила, что "партия PAS сдала суверенитет и все решения принимает в интересах западных хозяев". "На парламентских выборах 28 сентября страну надо вернуть народу", - сказала она.

Участники митинга утвердили Декларацию о суверенной политике Молдавии в XXI веке.

Молдавия Игорь Додон Василий Тарлев Диана Караман
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