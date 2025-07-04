В Молдавии к выборам может быть создан блок левых партий

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Бывший президент Молдавии, председатель Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон заявил, что до конца июля возможно появление в стране блока левых партий, который пойдет на выборы 28 сентября.

Он написал в соцсетях, что переговоры ведутся с лидером Партии коммунистов Владимиром Ворониным, а также с партией "Сердце Молдовы" Ирины Влах и "Будущее Молдовы" Василе Тарлева.

"Только консолидация сможет предотвратить распыление голосов и усиление позиций правящей партии PAS. Мы считаем, что в нынешней ситуации единственно правильное решение - участие левых сил в выборах в составе общего блока. В противном случае, 5-6% голосов за партии, которые не преодолеют избирательный порог, при перераспределении мандатов, достанутся PAS", - заявил Додон.

В его понимании, "инициатива по объединению - это шаг к укреплению оппозиции и защите интересов большинства граждан, которые выступают против текущего курса власти".

Додон считает, что в случае объединения левых сил, блок займет первое место на выборах. Ссылаясь на результат социологических опросов, он заявил, что у левого блока есть шансы (исходя из соцопросов) получить 34% голосов избирателей на выборах, в то время, как PAS прочат лишь 30%.

Накануне в Кишиневе были обнародованы результаты социологического опроса "Социально-политический барометр - июнь 2025", проведенного компанией IMAS. Согласно исследованию, если в следующее воскресенье пройдут парламентские выборы, голоса могут распределиться таким образом: за партию "Действие и солидарность" (PAS) проголосовали бы 23,8% респондентов, Партию социалистов - 13,1%, блок "Альтернатива" - 8,8%, блок "Победа" - 8%, "Нашу партию" - 7,1%. Остальные партии не преодолевают порог в 5% (следующие в списке предпочтений - "Сердце Молдовы" набирает 4,4% и находится на грани прохождения, а Партия коммунистов - 2,8%).

Если учесть только определившихся избирателей, то PAS могла бы набрать 31,5%, ПСРМ - 17,4%, блок "Альтернатива" - 11,7%, блок "Победа" - 10,6%, "Наша партия" - 9,4% и "Сердце Молдовы" - 5,8%.

Выборы в парламент Молдавии назначены на 28 сентября. С 14 июля начинается регистрация списков кандидатов в депутаты.