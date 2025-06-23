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ЕС и Канада подписали соглашение о партнерстве в области безопасности и обороны

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил в понедельник, что стратегические отношения Евросоюза и Канады выведены на "беспрецедентный уровень близости", и подчеркнул важность подписанного соглашения о безопасности и обороне.

"Сначала об обороне: мы только что подписали соглашение о партнерстве ЕС и Канады в области безопасности и обороны. Это отражение нашей взаимной приверженности миру, трансатлантической безопасности и более глубокому сотрудничеству в создании оборонного потенциала", - сказал Кошта, выступая на пресс-конференции по итогу саммита ЕС-Канада, состоявшегося в Брюсселе.

По его словам, оборонное сотрудничество Брюсселя и Оттавы "открывает новые возможности для компаний по обе стороны Атлантики". "Хотя НАТО остается краеугольным камнем нашей коллективной обороны, это партнерство позволит нам быстрее и лучше укреплять нашу готовность, инвестировать больше и инвестировать умнее", - отметил глава Евросовета.

В свою очередь председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила: "В этот трудный период мы сумели достигнуть значительного прогресса в углублении нашего стратегического партнерства, прежде всего, в области обороны. ЕС и Канада сотрудничают в течение многих лет как на двустороннем уровне, так и в рамках НАТО. Канада возглавляла военное присутствие НАТО в Латвии с 2014 года. (...) И сегодня мы еще больше усилили это партнерство, подписав соглашение о безопасности и обороне, которое укрепит роль Канады в архитектуре европейской безопасности".

Фон дер Ляйен считает это только началом, так как теперь стороны приступают к обсуждению допуска Канады к финансовому инструменту ЕС в 150 млрд евро для поддержки инвестиций в оборонное промышленное производство - SAFE (Действия по безопасности для Европы).

Глава Еврокомиссии также указала на важность сотрудничества сторон в поддержке оборонной промышленности Украины.

"В этом все более опасном и расколотом мире мы должны быть готовы защищать наше население и наши ценности, обеспечивать свой суверенитет и защищать наших союзников. Действуя в этом духе, мы направимся завтра в Гаагу (на саммит НАТО - ИФ) с новыми обязательствами - значительными обязательствами по нашей собственной обороне и обороне всех союзников, отвечая на цели НАТО по ускорению инвестиций в ближайшие годы. И все это вписывается в партнерство ЕС и Канады, которое предусматривает усиленное сотрудничество по всему спектру безопасности", - заявил канадский премьер-министр Марк Карни.

Антониу Кошта ЕС Евросовет Канада НАТО Урсула фон дер Ляйен
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