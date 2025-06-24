Дональд Трамп заявил, что недоволен и Ираном, и Израилем

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп во вторник выразил недовольство как израильской, так и иранской стороной на фоне сообщений о нарушении режима прекращения огня, сообщают американские СМИ.

По их данным, американский лидер перед отъездом на саммит НАТО в Гаагу заявил журналистам, что "не доволен" и Ираном, и Израилем. Затем он отдельно подчеркнул, что "очень недоволен" Израилем.

"Я посмотрю, смогу ли я остановить это", - добавил Трамп.

На вопрос журналистов, имеет ли Иран после ударов США потенциал для восстановления своей ядерной программы, Трамп сказал: "Совсем не имеет".