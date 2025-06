Mastercard внедрит в свои продукты стейблкоин компании Fiserv

Фото: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Image

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Американская Mastercard Inc., оператор одной из крупнейших в мире платежных систем, работает над внедрением стейблкоина FIUSD компании Fiserv Inc. в свои платежные продукты, сообщает MarketWatch.

Fiserv и Mastercard планируют выпустить привязанные к стейблкоинам карты для общих клиентов, что позволит потребителям и бизнесу совершать платежи FIUSD везде, где принимается Mastercard.

Криптовалюты были разработаны отчасти для того, чтобы снизить стоимость транзакций для продавцов и потребителей по сравнению с комиссиями, которые они платят таким традиционным платежным системам, как Mastercard и Visa Inc. Однако они сами объединяются с пионерами в создании и обработке цифровых валют и начинают предлагать собственные продукты на основе криптовалют, которые становятся всё более популярными, отмечает издание.

Fiserv, которая разрабатывает финансовые технологии и услуги для банков, в понедельник объявила о запуске собственного стейблкоина под названием FIUSD совместно с Circle Internet Group Inc. и Paxos Trust Co. Компания также заявила, что работает с PayPal Holdings Inc. над "созданием будущей операционной совместимости" между FIUSD и PayPal USD (PYUSD) - стейблкоином для потребителей и предприятий для перевода денег как в США, так и за рубежом.

Котировки акций Mastercard в ходе торгов во вторник растут на 2%, Fiserv - на 1,5%, PayPal - на 1,4%, Visa - на 1,8%.