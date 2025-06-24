Поиск

Mastercard внедрит в свои продукты стейблкоин компании Fiserv

Mastercard внедрит в свои продукты стейблкоин компании Fiserv
Фото: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Image

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Американская Mastercard Inc., оператор одной из крупнейших в мире платежных систем, работает над внедрением стейблкоина FIUSD компании Fiserv Inc. в свои платежные продукты, сообщает MarketWatch.

Fiserv и Mastercard планируют выпустить привязанные к стейблкоинам карты для общих клиентов, что позволит потребителям и бизнесу совершать платежи FIUSD везде, где принимается Mastercard.

Криптовалюты были разработаны отчасти для того, чтобы снизить стоимость транзакций для продавцов и потребителей по сравнению с комиссиями, которые они платят таким традиционным платежным системам, как Mastercard и Visa Inc. Однако они сами объединяются с пионерами в создании и обработке цифровых валют и начинают предлагать собственные продукты на основе криптовалют, которые становятся всё более популярными, отмечает издание.

Fiserv, которая разрабатывает финансовые технологии и услуги для банков, в понедельник объявила о запуске собственного стейблкоина под названием FIUSD совместно с Circle Internet Group Inc. и Paxos Trust Co. Компания также заявила, что работает с PayPal Holdings Inc. над "созданием будущей операционной совместимости" между FIUSD и PayPal USD (PYUSD) - стейблкоином для потребителей и предприятий для перевода денег как в США, так и за рубежом.

Котировки акций Mastercard в ходе торгов во вторник растут на 2%, Fiserv - на 1,5%, PayPal - на 1,4%, Visa - на 1,8%.

Mastercard Fiserv FIUSD PayPal
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Глава Генштаба Израиля заявил, что военная кампания против Ирана еще не окончена

Что произошло за день: вторник, 24 июня

Иран частично открыл воздушное пространство

На западе Дамаска произошел сильный взрыв

The WP узнал о попытках Европы убедить Трампа поставлять Украине оружие за деньги

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Израиль решил воздержаться от ударов по Ирану

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Израиль нанес удары по радару к северу от Тегерана

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Трамп заявил, что добился от Израиля отказа от новых ударов по Ирану

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Трамп призвал Израиль не бомбить Иран

Трамп призвал Израиль не бомбить Иран
Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Иран опроверг нарушение перемирия с Израилем

Хроники событий
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана375 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6601 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ56 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall333 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе429 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости392 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2292 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России84 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области38 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });