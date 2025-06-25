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Air Astana возобновляет полеты на Ближний Восток

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Казахстанская авиакомпания Air Astana возобновляет выполнение рейсов в страны Ближнего Востока в облет воздушного пространства Ирана, сообщила пресс-служба авиаперевозчика в среду.

"В связи с прекращением огня на Ближнем Востоке авиакомпания Air Astana возобновляет полеты в данный регион в облет воздушного пространства Ирана", - говорится в сообщении.

25 июня авиакомпания планирует выпустить следующие рейсы: KC205 Астана - Дубай в 11:00, KC206 Дубай - Астана в 16:40, KC653 Алма-Аты - Доха в 11:00, KC654 Доха - Алма-Аты в 15:05, KC897 Алма-Аты - Дубай в 11:15, KC898 Дубай - Алма-Аты в 16:10 (везде время - местное).

"Также на самом вместительном воздушном судне Boeing 767 будет выполнен репатриационный рейс КС8980 Дубай - Алма-Аты в 17:40", - проинформировали в авиакомпании.

Во вторник сообщалось, что Air Astana планирует возобновить рейсы на Ближний Восток с 25 июня 2025 года при условии официального объявления о прекращении огня, но в случае дальнейшей эскалации конфликта рейсы на Ближний Восток будут отменены.

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Ранее сообщалось, что Air Astana и ее "дочка" FlyArystan меняют маршруты авиарейсов из-за закрытия неба Ирана и Ирака. Рейсы в Шарм-эль-Шейх, Дубай, Доху и Медину должны были выполняться в облет воздушного пространства Ирана и Ирака.

Позже Air Astana сообщила о временной приостановке рейсов по маршруту Атырау-Дубай с 28 июня в связи со значительным увеличением полетного времени. При этом полеты в Дубай из Астаны и Алма-Аты продолжались в облет территории Ирана и Ирака.

13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана, ставя целью уничтожение его ядерной программы. США 22 июня нанесли удары по ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Впоследствии президент США Дональд Трамп объявил о перемирии сторон, позднее его подтвердили Иран и Израиль.

Air Astana - крупнейший казахстанский авиаперевозчик. 100%-ной дочерней компанией Air Astana является лоукостер FlyArystan. Среди акционеров компании - госфонд "Самрук-Казына" (41%), британской BAE Systems (16,95%) и ЕНПФ (6,51%). Номинальным держателем 23,6% акций указан CITIBANK, N.A.-NY.

Air Astana Ближний Восток Иран
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