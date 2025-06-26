Путин в четверг примет участие в Евразийском экономическом форуме в Минске

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин 26-27 июня посетит Минск, где в четверг примет участие в Евразийском экономическом форуме, а в пятницу - в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).

В мероприятиях также будут участвовать президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии - Садыр Жапаров и премьер Армении Никол Пашинян, который присоединится по видеосвязи.

Форум состоится уже в четвертый раз. Его традиционно проводит страна-хозяйка саммита ЕврАзЭс.

Как рассказал помощник президента России Юрий Ушаков, в рамках форума запланированы около 30 тематических сессий по актуальным вопросам экономического взаимодействия, в том числе, бизнес-диалог ЕврАзЭс - ОАЭ, круглый стол ЕврАзЭс - Монголия и диалог-презентация "Куба: возможности для развития экономических связей между ЕАЭС и странами Латинской Америки и Карибского бассейна".

Он заявил, что в форуме примут участие около 3 тыс. человек из пятерки ЕврАзЭс и 26 других государств.

По словам Ушакова, на форуме Путин даст оценку роли ЕврАзЭс в формировании новой многополярной архитектуры и выскажется по перспективам сотрудничества объединения с глобальными и региональными финансовыми инфраструктурами.