GM отзовет 62,5 тыс. машин из-за дефекта датчика давления тормозной системы

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - General Motors отзывает 62 468 автомобилей из-за угрозы того, что выявленная неисправность датчика давления тормозной системы может привести к вытеканию жидкости, повышая вероятность короткого замыкания, сообщило Национальное управление по безопасности дорожного движения США (NHTSA).

Короткое замыкание в электропроводке способно привести к перегреву и возгоранию, которое может произойти даже в том случае, если автомобиль не заведен, отмечает NHTSA.

Причиной возникновения дефекта стало использование поставщиком тормозного узла несертифицированного химического вещества, повлекшее постепенное разрушение его деталей.

Отзыву подлежат некоторые из автомобилей Chevrolet Silverado 2019-2024 годов выпуска. Ожидается, что дефект будет выявлен примерно в 1% из них.