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Президент Кубы предложил создать в стране хаб для экспорта товаров из ЕАЭС в Латинскую Америку

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Президент Кубы Мигель Марио Диас-Канель Бермудес в своем выступлении на Евразийском экономическом форуме в Минске предложил создать хаб для транзита продукции ЕАЭС в Латинскую Америку.

"Для углубления сотрудничества президент Кубы предложил использовать страну как логистический и инвестиционный хаб, в том числе использовать возможности особой экономической зоны "Порт Мариэль" и географические преимущества острова", - сообщает белорусское госагентство БелТА.

"Чтобы она стала отправной точкой расширения поставок евразийской продукции в Латиноамериканский и Карибский регионы. Речь идет об особо важном проекте, который позволил бы создать логистический центр для приема и распространения грузов из стран ЕАЭС в Латиноамериканский регион и в обратном направлении", - сказал Бермудес, которого цитирует агентство.

Особая экономическая зона "Порт Мариэль" на Кубе - специальная зона развития, созданная для привлечения иностранных инвестиций и стимулирования экономического роста. Она имеет собственный нормативный правовой режим и предоставляет различные льготы для бизнеса.

ЕАЭС Куба Латинская Америка
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