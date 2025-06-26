Токаев отметил повышение международного авторитета ЕАЭС

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Евразийский экономический союз (ЕАЭС) укрепляет свой международный авторитет, становится все более значимым субъектом глобальной экономической системы, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Сегодня, на пороге нового этапа своего развития, Союз по праву занимает позицию одного из крупнейших объединений Евразии с совокупным экономическим потенциалом в $2,6 трлн. В прошлом году объем взаимной торговли достиг очередного рекордного значения - $98 млрд, почти вдвое превысив показатель 2015 года. При этом темпы роста совокупного ВВП наших стран уже второй год подряд опережают среднемировые показатели", - сказал Токаев на пленарной сессии Евразийского экономического форума "Стратегия евразийской экономической интеграции: итоги и перспективы" в Минске.

Выдержки из выступления Токаева распространила его пресс-служба.

Президент Казахстана подчеркнул, что ЕАЭС продолжает укреплять свой международный авторитет, становясь все более значимым субъектом глобальной экономической системы.

"Дальнейшее развитие ЕАЭС должно строиться, на наш взгляд, на принципах равноправия, взаимной выгоды и прагматизма, служить интересам экономик наших государств. Интеграция сама по себе не приносит искомых результатов, поскольку это итог совместной работы по поиску взаимоприемлемых компромиссов", - отметил он.