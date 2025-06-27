Путин прибыл на саммит Евразийского экономического союза

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин приехал во Дворец независимости в Минске на встречу лидеров Евразийского экономического союза.

Российского лидера в резиденции встретил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Церемония официальной встречи глав государств-членов ЕАЭС, прибывших в эти дни в Минск, проходит в зале торжественных церемоний во Дворце независимости. Позже в пятницу здесь состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).

Лукашенко лично встречает и приветствует прибывающих гостей. После церемонии главы государств сделают совместное фото, а затем начнут заседание ВЕЭС. Оно будет проходить в узком составе, а позже продолжится в расширенном формате с участием глав государств-наблюдателей при ЕАЭС и приглашенных иностранных гостей.

Дворец независимости в Минске - официальная резиденция президента Белоруссии. Он построен в 2013 году. Здесь проводят государственные мероприятия с участием иностранных лидеров и послов, форумы, совещания, съезды международных, политических, экономических и общественных организаций.