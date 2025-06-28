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В Японии казнили мужчину, убившего и расчленившего девять человек

В Японии казнили мужчину, убившего и расчленившего девять человек
Такахиро Сираиси. Архивное фото.
Фото: AP/TAСС

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Японец Такахиро Сираиси, получивший прозвище "Убийца из твиттера", был казнен через повешение ранее на этой неделе, сообщило министерство юстиции Японии.

Мужчина был приговорен к высшей мере в 2020 году за убийство девяти человек.

Убийства были совершены в 2017 году. Его арестовали после того, как в холодильниках в его квартире нашли фрагменты тел восьми девушек, в том числе подростков, и одного мужчины. Девушки были изнасилованы перед смертью.

Как напоминает Associated Press, большинство жертв высказывали суицидальные мысли в социальных сетях. Сираиси писал им в твиттере, что готов помочь им уйти из жизни. Заманив жертв в свою квартиру, он насиловал их, затем убивал и расчленял труп. Единственный убитый мужчина был бойфрендом одной из девушек.

AP напоминает, что Сираиси казнили на фоне продолжающейся дискуссии об отмене высшей меры в Японии. В данный момент в стране казни ожидают 105 осужденных.

Такахиро Сираиси Япония
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