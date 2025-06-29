Пашинян и Макрон договорились активизировать двустороннее сотрудничество

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Премьер Армении Никол Пашинян и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора в воскресенье договорились активизировать двустороннее сотрудничество по ряду направлений, сообщили в пресс-службе армянского правительства.

"Обсуждались вопросы, касающиеся двусторонней, региональной и международной повестки. Премьер-министр Армении поблагодарил президента Франции за личный вклад в развитие отношений. Собеседники договорились активизировать двустороннее сотрудничество по ряду направлений", - отметили в пресс-службе.

Президент Франции выразил поддержку проводимой в Армении повестке реформ и принятой правительством Армении стратегии мира.