Cилы ТОФ в ходе учения нанесли крылатыми ракетами по мишеням в Японском море

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - В завершающей части учения с силами Тихоокеанском флота (ТОФ) корабли Приморской флотилии разнородных сил ТОФ и береговой ракетный комплекс "Бастион" нанесли совместный ракетный удар по сложной мишенной позиции в акватории Японского моря, имитирующей корабли условного противника, сообщает Минобороны РФ.

"Флагман Тихоокеанского флота гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер "Варяг" выполнил практический пуск противокорабельной крылатой ракеты "Вулкан". В свою очередь, две ракетные катерные ударные группы ТОФ атаковали цели четырьмя крылатыми ракетами "Москит", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что боевой расчёт берегового ракетного комплекса "Бастион" из позиционного района на побережье Приморского края нанёс удар крылатой ракетой "Оникс".

"По данным объективного контроля, все цели успешно поражены", - проинформировали в Минобороны.

Район проведения ракетной стрельбы был заранее закрыт для гражданского судоходства и полётов авиации, отмечается в сообщении.

Главнокомандующий Военно-Морским Флотом адмирал Александр Моисеев поблагодарил личный состав Тихоокеанского флота за качественную подготовку и высокий профессионализм на всех этапах учения.

В соответствии с Планом подготовки ВМФ России в период с 16 по 30 июня в акватории Тихого океана, Японского и Охотского морей под общим руководством командующего ТОФ адмирала Виктора Лиины проводилось плановое учение сил Тихоокеанского флота, напомнили в Минобороны.

В ходе учения отработаны противолодочные действия, организация противокорабельной и противовоздушной обороны отрядов кораблей на переходе морем, нанесение совместных ракетных ударов по морским целям, совершенствовались навыки экипажей по отражению атак беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, решались задачи по обеспечению безопасности и предупреждению угроз диверсионного характера в пунктах базирования кораблей флота, на военных и общественно значимых объектах Камчатского края. Отработаны вопросы организации всех видов обеспечения сил флота при действиях на большом удалении от пунктов базирования.

К учению привлекалось около 40 кораблей, катеров и судов обеспечения, более 35 самолётов и вертолётов морской авиации Тихоокеанского флота, более 5 тысяч военнослужащих и гражданских специалистов, боевые расчёты береговых ракетных комплексов "Бастион", отмечается в сообщении.