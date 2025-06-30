Поиск

Cилы ТОФ в ходе учения нанесли крылатыми ракетами по мишеням в Японском море

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - В завершающей части учения с силами Тихоокеанском флота (ТОФ) корабли Приморской флотилии разнородных сил ТОФ и береговой ракетный комплекс "Бастион" нанесли совместный ракетный удар по сложной мишенной позиции в акватории Японского моря, имитирующей корабли условного противника, сообщает Минобороны РФ.

"Флагман Тихоокеанского флота гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер "Варяг" выполнил практический пуск противокорабельной крылатой ракеты "Вулкан". В свою очередь, две ракетные катерные ударные группы ТОФ атаковали цели четырьмя крылатыми ракетами "Москит", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что боевой расчёт берегового ракетного комплекса "Бастион" из позиционного района на побережье Приморского края нанёс удар крылатой ракетой "Оникс".

"По данным объективного контроля, все цели успешно поражены", - проинформировали в Минобороны.

Район проведения ракетной стрельбы был заранее закрыт для гражданского судоходства и полётов авиации, отмечается в сообщении.

Главнокомандующий Военно-Морским Флотом адмирал Александр Моисеев поблагодарил личный состав Тихоокеанского флота за качественную подготовку и высокий профессионализм на всех этапах учения.

В соответствии с Планом подготовки ВМФ России в период с 16 по 30 июня в акватории Тихого океана, Японского и Охотского морей под общим руководством командующего ТОФ адмирала Виктора Лиины проводилось плановое учение сил Тихоокеанского флота, напомнили в Минобороны.

В ходе учения отработаны противолодочные действия, организация противокорабельной и противовоздушной обороны отрядов кораблей на переходе морем, нанесение совместных ракетных ударов по морским целям, совершенствовались навыки экипажей по отражению атак беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, решались задачи по обеспечению безопасности и предупреждению угроз диверсионного характера в пунктах базирования кораблей флота, на военных и общественно значимых объектах Камчатского края. Отработаны вопросы организации всех видов обеспечения сил флота при действиях на большом удалении от пунктов базирования.

К учению привлекалось около 40 кораблей, катеров и судов обеспечения, более 35 самолётов и вертолётов морской авиации Тихоокеанского флота, более 5 тысяч военнослужащих и гражданских специалистов, боевые расчёты береговых ракетных комплексов "Бастион", отмечается в сообщении.

ВМФ России Минобороны РФ ТОФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Сенате США начались дебаты по законопроекту Трампа о расходах и налогах

Что произошло за день: воскресенье, 29 июня

Глава МИД Венгрии заявил, что США сняли санкции, связанные с проектом АЭС "Пакш-2"

Глава МИД Венгрии заявил, что США сняли санкции, связанные с проектом АЭС "Пакш-2"

В Литве заявили о создании в Прибалтике региональной оборонной коалиции в рамках НАТО

Трамп заявил, что группа "очень богатых людей" готова купить TikTok

Иран будет добиваться от США и Израиля компенсаций через ООН

В Азербайджане отменили культурные мероприятия по линии РФ после арестов в Екатеринбурге

В Азербайджане отменили культурные мероприятия по линии РФ после арестов в Екатеринбурге

Что случилось этой ночью: воскресенье, 29 июня

Американский Сенат одобрил законопроект о расходах и налогах

Американский Сенат одобрил законопроект о расходах и налогах

Трамп потребовал от израильских прокуроров прекратить дело в отношении Нетаньяху

Трамп потребовал от израильских прокуроров прекратить дело в отношении Нетаньяху
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6631 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана401 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2293 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России84 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ57 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall333 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе429 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости392 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области38 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });