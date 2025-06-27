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Военные спасатели ТОФ помогли условно аварийной подлодке в ходе учений на Камчатке

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Экипаж спасательного судна "Георгий Козьмин" Тихоокеанского флота (ТОФ) провел специальное учение по оказанию помощи условно аварийной подводной лодке в акватории Авачинского залива на Камчатке, сообщает пресс-служба ТОФ в пятницу.

"По сценарию учения, подводная лодка сообщила о технической неисправности и совершила аварийную посадку на грунт", - говорится в сообщении.

Для моделирования реальных условий на дне установили макет одного из отсеков субмарины.

Экипаж "Георгия Козьмина" идентифицировал координаты "аварийной" подлодки и детально обследовал район с использованием телеуправляемого необитаемого подводного аппарата "Веном", предназначенного для выполнения подводно-технических операций на глубинах до 1 тыс. м.

На следующем этапе учения специалисты спасательного отряда задействовали глубоководный спасательный аппарат "АС-30". Подводный аппарат успешно выполнил поисковую операцию на глубине около 200 м. После стыковки с комингс-площадкой стенд-макета "АС-30" условно передал средства поддержания жизнедеятельности экипажу условной подлодки.

В учении приняли участие свыше 50 военнослужащих и гражданского персонала.

ТОФ Камчатка
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