ОПЕК+ с июля имеет возможность нарастить добычу нефти на 386 тыс. б/с

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Страны-участницы ОПЕК+ имеют возможность с учетом квот и компенсаций нарастить добычу к июню на 386 тыс. баррелей в сутки - до 36,526 млн б/с, следует из данных ОПЕК.

Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Алжир, Кувейт, Казахстан и Оман добровольно сократили добычу на 2,2 млн б/с в 2023 году и с апреля планировали постепенно разворачивать эти ограничения до октября 2026 года с темпом 130-140 тыс. б/с в месяц. Но с мая страны отступили от этого плана. "Восьмёрка" объясняет ускоренное наращивание здоровым рынком и его хорошими перспективами. На май, июнь и июль квоты увеличивались на 411 тыс. б/с каждый месяц.

В то же время, квоты по добыче уменьшаются на объемы компенсаций ранее недосокращенной добычи.

С января 2024 года по апрель 2025 года недосокращенные объемы достигли 4,6 млн б/с: Ирак превысил добычу почти на 2 млн б/с, Казахстан - на 1,3 млн б/с, Россия - на 0,7 млн б/с. Эти страны пообещали компенсировать объемы и представили соответствующие графики.

Однако Казахстан заявил о том, что не будет сокращать добычу нефти, увеличенную в начале года с запуском новых мощностей на Тенгизском месторождении. Страна с февраля добывает примерно на 300-400 тыс. б/с сверх установленных объемов.

Впрочем, у Казахстана, по мнению аналитиков, больше нет потенциала для наращивания - он есть только у нескольких участников сделки, в частности, у Саудовской Аравии.

По итогам мая страны ОПЕК+, участвующие в соглашении (Иран, Венесуэла и Ливия голосуют за сделку, но квоты на них не распространяются), добывали на 50 тыс. б/с меньше плана.

Но происходит это в основном из-за государств, которые не могут довести добычу до оговоренного уровня - Азербайджана, Конго, Мексики, Судана и Южного Судана.

Квоты всех стран-участниц ОПЕК+ не меняются в течение 2025-2026 годов.