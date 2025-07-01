ОСК передала Индии фрегат Tamal

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" (ПСЗ, входит в состав Объединенной судостроительной корпорации, ОСК) передал ракетный фрегат Tamal проекта 11356 ВМС Индии, сообщила пресс-служба ОСК.

Торжественная церемония передачи корабля прошла 1 июля в Калининграде. Восьмой фрегат проекта 11356, построенный в России для ВМС Индии, получил имя Tamal - "Меч". Для ПСЗ это уже пятый фрегат данного проекта, переданный Индии.

Акт приема-передачи подписали представитель АО "Рособоронэкспорт" и командир корабля, говорится в пресс-релизе.

Фрегат успешно завершил приемо-передаточные испытания с участием индийской комиссии и экипажа ВМС Индии.

"Передача фрегата Tamal Индии - сигнал о готовности "Рособоронэкспорта" эффективно выполнять любые контракты по военно-морской тематике с учетом современных трендов мирового рынка. Восьмой фрегат проекта 11356 - образец технологического сотрудничества. На нем установлено 20 корабельных систем индийского производства, в том числе сверхзвуковой ракетный комплекс BrahMos, автоматизированный комплекс связи, РЛС обнаружения и целеуказания, гидроакустическая станция", - цитирует пресс-служба генерального директора "Рособоронэкспорта" Александра Михеева.

По его словам, российская компания активно развивает партнерство с индийскими предприятиями по совместной разработке и производству продукции военного назначения на территории Индии. Сегодня обсуждаются более 50 проектов для всех видов вооруженных сил. По ряду из них уже ведется работа.

В свою очередь генеральный директор ОСК Андрей Пучков отметил, что, "несмотря на завершение строительства кораблей этого проекта в России, специалисты корпорации продолжат оказывать содействие при постройке двух кораблей проекта 11356 уже на индийских верфях".

Согласно официальным данным, корабль обладает надежной системой ПВО, основой которой является зенитный ракетный комплекс "Штиль-1" с ракетами вертикального пуска.

Tamal способен пройти без дозаправки топливом 4850 миль и находиться в море 30 суток без пополнения запасов.

В настоящее время Индия уже эксплуатирует 7 фрегатов проекта 11356. Кроме того, на индийской верфи Goa Shipyard Limited спущены на воду девятый и десятый фрегаты этого проекта, строящиеся индийскими корабелами при содействии "Рособоронэкспорта", заключает пресс-служба.