Морская коллегия сообщила о настрое РФ и Индии на укрепление военно-морского сотрудничества

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев провел переговоры в Москве с советником премьер-министра Индии Аджитом Довалом, сообщили в пресс-службе Морской коллегии в субботу.

"Подтвержден настрой Москвы и Нью-Дели на укрепление военно-морского сотрудничества", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, стороны обсудили предложения по реализации совместных проектов в области судостроения и судоремонта, перспективы налаживания взаимодействия между научными институтами.

"Рассмотрены перспективы развития международных транспортных маршрутов в целях увеличения грузооборота между Россией и Индией", - сказано в сообщении.

В коллегии сообщили, что на встрече были обсуждены вопросы обеспечения безопасности в Мировом океане и взаимодействие стран-членов БРИКС в морской сфере.

"Затронута проблематика организации подготовки на базе профильных российских вузов инженерно-технических кадров для судостроения и специалистов для торгового флота Индии", - сказали в пресс-службе.

17 ноября 2025 года Патрушев на российско-индийских межведомственных консультациях по взаимодействию в морской сфере предложил Индии рассмотреть возможность создания судостроительного кластера с участием РФ в Мумбаи и Ченнаи.

Индия Морская коллегия Николай Патрушев Аджит Довал
