Польша временно введет контроль на границах с Германией и Литвой

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Польша с 7 июля введет временный контроль на границах с Германией и Литвой, сообщает во вторник польский телеканал Polsat.

"Во вторник утром состоялось заседание с участием премьер-министра Дональда Туска, министра национальной обороны Владислава Косиняка-Камыша и представителей пограничной службы. Принято решение о введении временного пограничного контроля на границах Польши с Германией и Литвой", - передает телеканал.

"Это решение вступит в силу 7 июля", - отмечается в сообщении.

Мера принята с целью противодействия нелегальной миграции.