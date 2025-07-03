Польша направит 5 тыс. военных на усиление границ с Литвой и Германией

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Для усиления охраны границ с Германией и Литвой будут направлены 5 тыс. польских военнослужащих, сообщил в четверг в эфире Польского радио начальник Генерального штаба Польши генерал Веслав Кукула.

"На границу будут отправлены 5 тысяч солдат. 4 тысячи из них будут направлены на польско-немецкую границу, а тысяча - на польско-литовскую", - сказал Кукула.

Глава польского Генштаба отметил, что "нелегальная миграция представляет существенную угрозу безопасности государства".

"Более того, охрана границ вытекает из конституционных обязанностей польской армии", - сказал Кукула.

"Мы не можем уклониться от этой задачи, как раз наоборот. Мы должны повысить эффективность на границах", - добавил он.

Как сообщалось, Польша с 7 июля введет временный контроль на границах с Германией и Литвой. Мера принята с целью противодействия нелегальной миграции.