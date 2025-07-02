МАГАТЭ известно об атаке беспилотников, повредивших автомобили у ЗАЭС

Глава агентства назвал ее "неприемлемой"

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Команду МАГАТЭ проинформировали об атаке вблизи Запорожской АЭС, в результате которой были повреждены несколько автомобилей, сообщил гендиректор агентства Рафаэль Гросси.

"Команда МАГАТЭ, базирующаяся на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), была проинформирована об атаке беспилотника, который повредил несколько транспортных средств возле водоема-охладителя на прошлой неделе", - говорится в заявлении Гросси, опубликованном на сайте агентства.

По данным ЗАЭС, в инциденте были задействованы шесть беспилотных летательных аппаратов. Уточняется, что инцидент произошел примерно в 600 метрах от ближайшего из шести реакторов ЗАЭС.

"Если это сообщение подтвердится, это будет означать совершенно неприемлемую атаку вблизи крупной атомной электростанции", - заявил Гросси.

"Это должно быть немедленно прекращено", - добавил гендиректор МАГАТЭ.

Как сообщалось, ВСУ 27 июня с помощью дрона атаковали группу сотрудников ЗАЭС, которые проводили работы на гидротехнических сооружениях станции в 350-400 метрах от блоков. В результате атаки поврежден служебный автомобиль, сотрудники станции вовремя заняли место в укрытии и не пострадали.