Ведущие банки США повышают дивиденды после успешного прохождения стресс-тестов ФРС

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Крупнейшие банки США увеличат выплаты акционерам после успешного прохождения стресс-тестов Федеральной резервной системы (ФРС).

JPMorgan Chase & Co. и Morgan Stanley также анонсировали новые программы обратного выкупа акций.

Стресс-тесты, результаты которых были опубликованы в конце июня, показали, что крупнейшие банки США имеют хорошие возможности для того, чтобы пережить серьезный спад в экономике без ухудшения показателей достаточности капитала ниже критических значений и продолжить кредитование домохозяйств и предприятий.

JPMorgan повысит квартальные дивиденды на 7% до $1,5 на акцию c $1,4 на акцию, Morgan Stanley - на 8% до $1 на акцию, Goldman Sachs Group Inc. - на 33% до $4 на акцию, Citigroup Inc. - на 7% до $0,6 на акцию, Bank of America Corp. - на 8% до $0,28 на акцию, Wells Fargo & Co. - на 12,5% до $0,45 на акцию, Bank of New York Mellon - на 13% до $0,53 на акцию.

JPMorgan утвердил новую программу buyback объемом $50 млрд, Morgan Stanley намерен выкупить акции на сумму до $20 млрд.

Согласно результатам ежегодных стресс-тестов, совокупный убыток 22 ведущих банков страны может превысить $550 млрд в рамках гипотетического сценария рецессии, при котором в том числе безработица в стране взлетает до 10%, цены на коммерческую недвижимость падают на 30%, на жилую - на 33%. Совокупный коэффициент достаточности капитала первого уровня (Tier 1) банков в этом случае может снизиться в среднем на 1,8 процентного пункта - до 11,6%.