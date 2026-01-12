Поиск

IATA изменила правила провоза пауэрбанков на борту самолетов

Фото: Getty Images

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Международная ассоциация авиатранспорта с 1 января 2026 года изменила правила провоза пауэрбанков и техники с литиевыми батареями на борту самолетов.

Обновления внесены в правила перевозки опасных грузов, к которым ассоциация относит аккумуляторные батареи и портативные зарядные устройства.

"Литий-ионные батареи, используемые в большинстве современных электронных устройств, включая смартфоны, ноутбуки и другие гаджеты, могут вызывать взрывы или пожары, особенно при неправильном обращении. Хотя подобные инциденты бывают редко, за последний год количество литий-ионных батарей, перевозимых воздушным транспортом, выросло на 25%", - пояснили в ассоциации.

Главное правило перевозки подобных устройств запрещает их провоз в багаже, который летит отдельно от пассажира.

"Оно связано с тем, что пожар в грузовом отсеке может долгое время оставаться незамеченным и распространиться на багаж других пассажиров", - отмечают в ассоциации.

Кроме того, в соответствии с новыми правилами пауэрбанки нельзя заряжать от источников питания, расположенных в сиденьях или любом месте в салоне самолета в течение всего полета. Их также нельзя использовать для зарядки других устройств во время руления, взлета и посадки. Еще одно правило запрещает перевозку зарядных устройств в ручной клади на верхних полках салона: их можно хранить под сиденьем владельца или в кармане спинки впереди стоящего кресла.

Многие авиакомпании мира, включая российские, уже запретили перевозку зарядных устройств в сдаваемом багаже. Предельная мощность зарядных устройств, которые можно провозить в самолетах, составляет 160 Вт-ч.

Между тем на прошлой неделе произошло возгорание пауэрбанка пассажира на рейсе Asiana Airlines, следовавшем из Сеула в Гонконг. Портативное устройство загорелось в салоне спустя два часа после начала полета. Члены экипажа использовали огнетушитель и смогли потушить пожар за пару минут. Владелец пауэрбанка получил ожоги рук, другие пассажиры не пострадали. В авиакомпании позже заявили, что ситуация не потребовала экстренной посадки и самолет продолжил полет в штатном режиме.

Согласно проведенным IATA исследованиям, 83% авиапассажиров берут с собой мобильные телефоны, 60% - ноутбуки, 44% - пауэрбанки. При этом около 50% пассажиров не знают о запрете провозить пауэрбанки в сдаваемом багаже.

