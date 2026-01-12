Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Новый вид "волшебных фонариков", быстрый набор массы тела после прекращения приема агонистов ГПП-1, а также ежегодная эрозия 5 млрд т почвы из-за пожаров

Тисмия (Thismia selangorensis) Фото: Gim Siew Tan

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- После прекращения приема препаратов от ожирения масса тела быстро возрастает и возвращается к исходной меньше, чем через два года. Сильнее всего это явление выражено после приема инкретиномиметиков, или агонистов глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1), особенно новых и наиболее эффективных – возврат к исходным показателям может произойти меньше чем за полтора года. К таким выводам пришли британские ученые, которые провели систематический обзор и метаанализ клинических испытаний и наблюдательных исследований с общим участием более 9 тыс. человек.

- Природные пожары приводят к почвенной эрозии. Защищавшие почву растения сгорают, как и часть верхнего плодородного слоя почвы, из-за чего структура почвы становится более хрупкой, и ее частицы легко уносятся ветром или водой. Ученые дали актуальную оценку тому, сколько почвы ежегодно теряется из-за пожаров, чья сила и продолжительность растут на фоне изменения климата. Оказалось, что не менее 5 млрд т – и это только в природных экосистемах.

- К ирландским врачам поступил пятинедельный мальчик с болезненным образованием на коже головы. Обследование показало, что это атретическое цефалоцеле – редкая черепно-мозговая грыжа, которая содержит только мозговые оболочки без нервной ткани. Ее благополучно удалили, при осмотре через год ребенок развивался нормально.

- Микогетеротрофные растения тисмии, также известные как "волшебные фонарики", – одни из самых странных растений в мире. Они паразитируют на мицелии грибов и почти всю жизнь проводят в почве, лишь на несколько недель в году выставляя наружу короткие побеги с цветками причудливой формы и яркой расцветки. Известно около 120 видов тисмий, и этот список постоянно растет. Например, недавно ботаники описали новый вид этих растений, который растет на популярном месте для кемпинга и пикников в лесном заповеднике Хулу-Лунгут в малайском штате Селангор. Он получил название Thismia selangorensis.

- Употребление большего количества фруктов женщинами связано с меньшим риском развития стойкого звона в ушах, или тиннитуса, а цельнозерновых злаков, бобовых и сахаросодержащих напитков – с повышенным. Такую корреляцию обнаружили американские ученые, которые проанализировали долгосрочные данные более 113,5 тысячи женщин – в сумме около 2,64 млн человеко-лет.

- Полиненасыщенные жирные кислоты все чаще расматривают в качестве дополнительной терапии депрессии у взрослых людей. Однако клиническое испытание швейцарских ученых показало, что у детей и подростков добавка омега-3 значимо не влияет на симптомы депрессии и не снижает риск суицида. В испытании приняли участие 237 человек от 8 до 18 лет. Ученые предполагают, что эффективность омега-3-ненасыщенных кислот можно будет обнаружить в более конкретных подгруппах – например, у подростков с рецидивирующей депрессией.

- Американская ракета Falcon 9 в воскресенье в рамках миссии Twilight вывела на орбиту группу из 40 исследовательских мини-спутников и кубсатов компаний и организаций, в том числе телескоп НАСА Pandora для изучения атмосфер экзопланет. Спутник Pandora весом 325 кг, оснащенный телескопом с диаметром объектива 45 см, предназначен для наблюдения, как минимум, за 20 экзопланетами и их звёздами в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах. Он позволит определить элементы, входящие в состав атмосфер этих планет. По данным НАСА, Pandora сосредоточится на планетах с водородной или водяной атмосферой, которые считаются наиболее перспективными для поиска признаков жизни. Аппарат выведен на солнечно-синхронную орбиту высотой примерно 600 км.