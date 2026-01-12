Аракчи и Уиткофф в выходные обсуждали ситуацию в Иране

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Глава иранского МИД Аббас Аракчи связался со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом с целью добиться снижения напряженности в ситуации вокруг Ирана, сообщает в понедельник портал Axios со ссылкой на источники.

"Аракчи в выходные вышел на связь с Уиткоффом на фоне угроз президента США Дональда Трампа применить военную силу против Ирана и в поддержку протестов, заявили два информированных источника", - передает портал.

По словам источников, "это обращение, по-видимому, было попыткой Ирана добиться деэскалации ситуации с США или, по крайней мере, выиграть больше времени до того, как Трамп прикажет предпринять какие-либо действия для дальнейшего ослабления режима".

По данным портала, Аракчи и Уиткофф обсуждали возможность проведения встречи в ближайшие дни.

Собеседники уточнили, что Аракчи и Уиткофф стали обмениваться информацией во время переговоров США и Ирана по ядерной тематике в 2025 году. Они продолжились даже после ударов США по иранским ядерным объектам в июне 2025 года.

В Белом доме и Госдепе эту информацию комментировать не стали.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Трамп во вторник проведет совещание с членами Совета национальной безопасности для обсуждения дальнейших действий в отношении Ирана. В воскресенье газета The New York Times, ссылаясь на несколько американских чиновников, писала, что Трамп "всерьез рассматривает возможность дать добро на удар по Ирану в ответ на действия режима по подавлению демонстраций".

Массовые протесты в Иране продолжаются с 28 декабря. Изначально они были вызваны тяжелой экономической ситуацией и падением курса национальной валюты, но вскоре приобрели и политический контекст.