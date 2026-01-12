Поиск

Белый дом отметил готовность Трампа и к силовому сценарию в Иране, и дипломатии

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп рассматривает в том числе силовые сценарии в отношении Ирана, но предпочитает дипломатическое решение, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

"Я думаю, одна из вещей, в которых президент Трамп действительно силен, - это в том, что он всегда держит все свои варианты на столе. И авиаудары могут стать одним из множества вариантов, которые лежат на столе у нашего верховного главнокомандующего", - сказала она журналистам в понедельник.

В то же время, по словам Левитт, "дипломатия всегда является для президента основным вариантом".

При этом Левитт подчеркнула, что президент США "не боится использовать военные варианты, если сочтет это необходимым, и лучше всех об этом знает Иран".

В воскресенье газета The New York Times, ссылаясь на несколько американских чиновников, писала, что президент США Дональд Трамп "всерьез рассматривает возможность дать добро на удар по Ирану в ответ на действия режима по подавлению демонстраций".

Массовые протесты в Иране продолжаются с 28 декабря. Изначально они были вызваны тяжелой экономической ситуацией и падением курса национальной валюты, но вскоре приобрели и политический контекст.

