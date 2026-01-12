Поиск

Суд в Варшаве до 4 марта продлил арест российскому археологу Бутягину

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Суд в Польше продлил срок содержания под стражей сотрудника Эрмитажа Александра Бутягина, задержанного в декабре по запросу Украины, сообщили в понедельник близкие ученого в телеграм-канале, посвященном ситуации.

"Окружной суд Варшавы продлил содержание Александра под стражей до 4 марта", - говорится в публикации.

Отмечается, что защита археолога просила суд смягчить меру пресечения. Были предоставлены поручительства от европейских коллег, подтверждающие, что в случае освобождения он будет добросовестно соблюдать все установленные судом условия. Также адвокат представил суду доказательства наличия места жительства в Польше на время разбирательства.

"В течение семи дней защита подаст апелляцию. Помимо официального адреса и имеющихся поручительных писем, в апелляции будут представлены дополнительные поручительные письма, которые мы ждем от коллег Александра в ближайшие дни", - сообщается в публикации.

Уточняется, что рассмотрения жалобы придется ждать "как минимум месяц".

Также сообщается, что заседание суда, на котором будет рассмотрен вопрос об экстрадиции Бутягина на Украину, состоится 15 января - суд отказал в удовлетворении ходатайства адвоката о переносе слушания.

О задержании Бутягина в Варшаве, куда он приехал с лекцией, стало известно 11 декабря. Решение было принято на основании международного ордера на арест, который выдала Украина. Бутягин обвиняется в "уничтожении культурного наследия" при проведении археологических раскопок в Крыму.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами назвал задержание ученого правовым произволом и заявил, что Россия по дипломатическим каналам будет добиваться защиты его прав и интересов.

В Эрмитаже, где Бутягин возглавляет сектор археологии Северного Причерноморья отдела Античного мира, подчеркнули, что ученый всегда, вне зависимости от геополитических обстоятельств, "неукоснительно соблюдал международные нормы проведения археологических исследований - как юридические, так и этические". В частности, он получал разрешение на проведение раскопок от властей (сначала Украины, с 2014 года - РФ). Все находки передавались по принадлежности - в Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник.

Бутягин - российский ученый, специалист по античной археологии, начальник Мирмекийской экспедиции Эрмитажа (Керчь), благодаря которой удалось уточнить основные этапы истории памятника, выявить уникальность развития Мирмекия в составе Боспорского царства, а также найти большое количество археологического материала, в том числе два монетных клада, которые экспонируются в Золотой кладовой Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника в Керчи.

Крым Украина Эрмитаж Польша Александр Бутягин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд в Варшаве до 4 марта продлил арест российскому археологу Бутягину

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

IATA изменила правила провоза пауэрбанков на борту самолетов

 IATA изменила правила провоза пауэрбанков на борту самолетов

Экс-премьер Грузии Гарибашвили осужден на пять лет

 Экс-премьер Грузии Гарибашвили осужден на пять лет

В Иране проходят многотысячные акции в поддержку руководства страны

Финские пограничники разрешили задержанному сухогрузу Fitburg покинуть страну

Зеленский предложил Раде продлить военное положение и всеобщую мобилизацию

Более 20 россиян пострадали в столкновении катера с рыболовным судном в Таиланде

Глава МИД Ирана заявил, что за протестами стоят иностранные силы

Трамп пригрозил ExxonMobil не пустить компанию в Венесуэлу

 Трамп пригрозил ExxonMobil не пустить компанию в Венесуэлу
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8106 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 17 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 115 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2498 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });