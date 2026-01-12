Суд в Варшаве до 4 марта продлил арест российскому археологу Бутягину

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Суд в Польше продлил срок содержания под стражей сотрудника Эрмитажа Александра Бутягина, задержанного в декабре по запросу Украины, сообщили в понедельник близкие ученого в телеграм-канале, посвященном ситуации.

"Окружной суд Варшавы продлил содержание Александра под стражей до 4 марта", - говорится в публикации.

Отмечается, что защита археолога просила суд смягчить меру пресечения. Были предоставлены поручительства от европейских коллег, подтверждающие, что в случае освобождения он будет добросовестно соблюдать все установленные судом условия. Также адвокат представил суду доказательства наличия места жительства в Польше на время разбирательства.

"В течение семи дней защита подаст апелляцию. Помимо официального адреса и имеющихся поручительных писем, в апелляции будут представлены дополнительные поручительные письма, которые мы ждем от коллег Александра в ближайшие дни", - сообщается в публикации.

Уточняется, что рассмотрения жалобы придется ждать "как минимум месяц".

Также сообщается, что заседание суда, на котором будет рассмотрен вопрос об экстрадиции Бутягина на Украину, состоится 15 января - суд отказал в удовлетворении ходатайства адвоката о переносе слушания.

О задержании Бутягина в Варшаве, куда он приехал с лекцией, стало известно 11 декабря. Решение было принято на основании международного ордера на арест, который выдала Украина. Бутягин обвиняется в "уничтожении культурного наследия" при проведении археологических раскопок в Крыму.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами назвал задержание ученого правовым произволом и заявил, что Россия по дипломатическим каналам будет добиваться защиты его прав и интересов.

В Эрмитаже, где Бутягин возглавляет сектор археологии Северного Причерноморья отдела Античного мира, подчеркнули, что ученый всегда, вне зависимости от геополитических обстоятельств, "неукоснительно соблюдал международные нормы проведения археологических исследований - как юридические, так и этические". В частности, он получал разрешение на проведение раскопок от властей (сначала Украины, с 2014 года - РФ). Все находки передавались по принадлежности - в Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник.

Бутягин - российский ученый, специалист по античной археологии, начальник Мирмекийской экспедиции Эрмитажа (Керчь), благодаря которой удалось уточнить основные этапы истории памятника, выявить уникальность развития Мирмекия в составе Боспорского царства, а также найти большое количество археологического материала, в том числе два монетных клада, которые экспонируются в Золотой кладовой Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника в Керчи.