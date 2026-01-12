Поиск

В Иране проходят многотысячные акции в поддержку руководства страны

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Десятки тысяч человек вышли на улицы иранских городов в понедельник, чтобы выразить поддержку властям, сообщает агентство Associated Press.

Согласно данным агентства, среди лозунгов, которые скандируют собравшиеся, - "Смерть Америке", "Смерть Израилю". У многих из участников акций в руках флаги Ирана, а также портреты Верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи.

Ранее власти страны призвали жителей принять участие в демонстрациях в поддержку Исламской республики и ее руководства.

Протесты в Иране продолжаются с 28 декабря. Изначально они были вызваны тяжелой экономической ситуацией и падением курса национальной валюты, но вскоре приобрели и политический контекст.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что протестные акции разжигаются иностранными силами, но Тегеран полностью контролирует ситуацию.

Хроника 02 – 12 января 2026 года Протесты в Иране
Иран
