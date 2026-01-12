Экс-премьер Грузии Гарибашвили осужден на пять лет

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Бывший премьер министр Грузии Ираклий Гарибашвили приговорен Тбилисским городским судом к пяти годам заключения и штрафу в размере 1 млн лари, сообщили в понедельник грузинские СМИ со ссылкой на генеральную прокуратуру республики.

Как заявил журналистам адвокат экс-премьера Михаил Шакулашвили, его подзащитный признал в ходе суда предъявленные прокуратурой обвинения. "Предположительно Ираклия Гарибашвили в настоящее время направляют из зала суда в исправительное заведение", - сказал адвокат.

По данным прокуратуры, Гарибашвили обвинялся по статье Уголовного кодекса о легализации незаконных доходов.

В апреле 2025 года Гарибашвили, возглавлявший правящую партию "Грузинская мечта", сообщил на брифинге о решении покинуть занимаемый пост и уйти из политики.

Гарибашвили был избран председателем "Грузинской мечты" 1 февраля 2024 года. Участвовал в деятельности партии со дня ее основания с 2012 года. В 2012-2013 годах занимал пост министра внутренних дел Грузии, а также дважды (в 2013 и 2021 гг.) становился премьер-министром. Он также занимал пост министра обороны в 2019-2022 годах.



