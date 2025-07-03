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В Приднестровье продлили высокий уровень террористической опасности

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Указ о продлении высокого ("желтого") уровня террористической опасности в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) с 7 июля по 5 сентября подписал глава региона Вадим Красносельский.

Как сообщила пресс-служба лидера ПМР, "желтый" уровень продлён "в связи с сохраняющейся угрозой совершения террористического акта и необходимостью продолжения осуществления деятельности по противодействию его совершения".

"Действие "желтого" уровня террористической опасности в Приднестровье продлевается ещё на 60 дней - до 5 сентября 2025 года включительно", - говорится в сообщении.

"Желтый код" продлевается в 27-й раз с конца мая 2022 г. и мотивируется "сохраняющейся угрозой террористического акта и необходимостью продолжения осуществления деятельности по противодействию его совершения".

С 26 апреля по 25 мая 2022 года в Приднестровье был введен "красный" уровень террористической угрозы. Это случилось после того, как было обстреляно из гранатомётов здание министерства госбезопасности Приднестровья, а также произошли взрывы на радиоцентре в поселке Маяк Григориопольского района.

С 25 мая по 8 июня уровень террористической угрозы был снижен до "жёлтого", с 8 июня действие "жёлтого" уровня продлевалось каждые 15 дней, а с середины ноября - каждые два месяца.

При этом практически все ограничения, действовавшие во время "красного уровня", остались в силе. В частности, за всеми важными объектами региона будут по-прежнему вести тщательный мониторинг и обеспечивать их охрану. На въездах и выездах в регион по-прежнему стоят блокпосты, где проверяют транспортные средства. Силовые структуры несут службу в усиленном режиме. Полёты беспилотников запрещены без разрешения приднестровского министерства госбезопасности.

Вадим Красносельский Приднестровье
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