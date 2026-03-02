Поиск

В Приднестровье высокий уровень террористической опасности продлен до мая

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Глава Приднестровья Вадим Красносельский продлил высокий (желтый) уровень террористической опасности в регионе до 3 мая, сообщила его пресс-служба.

Это решение объясняется "сохраняющейся угрозой совершения террористического акта и необходимостью продолжения осуществления деятельности по противодействию его совершения".

"Желтый код" продлевается в 32-й раз с конца мая 2022 года по той же причине.

С 26 апреля по 25 мая 2022 года в Приднестровье действовал "красный" уровень террористической угрозы. Это случилось после того, как было обстреляно из гранатометов здание Министерства госбезопасности Приднестровья, а также произошли взрывы в радиоцентре в поселке Маяк Григориопольского района.

С 25 мая по 8 июня уровень террористической угрозы был снижен до "желтого", с 8 июня действие "желтого" уровня продлевалось каждые 15 дней, а с середины ноября - каждые два месяца.

При этом почти все ограничения, действовавшие во время "красного уровня", остались в силе. В частности, за всеми важными объектами региона будут по-прежнему вести тщательный мониторинг и обеспечивать их охрану. На въездах и выездах в регион по-прежнему стоят блокпосты, где проверяют транспортные средства. Силовые структуры несут службу в усиленном режиме. Полёты беспилотников запрещены без разрешения приднестровского министерства госбезопасности.

Вадим Красносельский Приднестровье
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Работа облачного сервиса Amazon на Ближнем Востоке нарушена из-за попадания "объектов" в ЦОД в ОАЭ

 Работа облачного сервиса Amazon на Ближнем Востоке нарушена из-за попадания "объектов" в ЦОД в ОАЭ

QatarEnergy остановил производство СПГ на заводе Ras Laffan из-за иранской атаки

Путин и президент ОАЭ обсудили события на Ближнем Востоке, отметив необходимость прекращения огня

Brent дорожает почти на 8%

 Brent дорожает почти на 8%

Иран ударил по энергетическим объектам в Катаре

 Иран ударил по энергетическим объектам в Катаре

Эксперт - о ситуации в Иране: аятолла заранее определил изменения во власти на случай своей гибели

 Эксперт - о ситуации в Иране: аятолла заранее определил изменения во власти на случай своей гибели

Иранская армия объявила об атаке на базу США в Кувейте

Военные Израиля заявили о намерении ликвидировать главу "Хезболлы"

 Военные Израиля заявили о намерении ликвидировать главу "Хезболлы"

Saudi Aramco остановила работу НПЗ Ras Tanura после удара беспилотников

 Saudi Aramco остановила работу НПЗ Ras Tanura после удара беспилотников

Спотовые цены на газ в Европе прибавили более 20% на новостях вокруг Ирана

 Спотовые цены на газ в Европе прибавили более 20% на новостях вокруг Ирана
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 221 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8557 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 99 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });