В Приднестровье высокий уровень террористической опасности продлен до мая

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Глава Приднестровья Вадим Красносельский продлил высокий (желтый) уровень террористической опасности в регионе до 3 мая, сообщила его пресс-служба.

Это решение объясняется "сохраняющейся угрозой совершения террористического акта и необходимостью продолжения осуществления деятельности по противодействию его совершения".

"Желтый код" продлевается в 32-й раз с конца мая 2022 года по той же причине.

С 26 апреля по 25 мая 2022 года в Приднестровье действовал "красный" уровень террористической угрозы. Это случилось после того, как было обстреляно из гранатометов здание Министерства госбезопасности Приднестровья, а также произошли взрывы в радиоцентре в поселке Маяк Григориопольского района.

С 25 мая по 8 июня уровень террористической угрозы был снижен до "желтого", с 8 июня действие "желтого" уровня продлевалось каждые 15 дней, а с середины ноября - каждые два месяца.

При этом почти все ограничения, действовавшие во время "красного уровня", остались в силе. В частности, за всеми важными объектами региона будут по-прежнему вести тщательный мониторинг и обеспечивать их охрану. На въездах и выездах в регион по-прежнему стоят блокпосты, где проверяют транспортные средства. Силовые структуры несут службу в усиленном режиме. Полёты беспилотников запрещены без разрешения приднестровского министерства госбезопасности.